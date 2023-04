Il sindaco Brugnaro: «Avanti con il Bosco dello sport, abbiamo fiducia nel governo»

Il sindaco Luigi Brugnaro conferma l'intenzione di andare avanti sul Bosco dello sport, la cittadella che include il nuovo stadio e un'arena con area forestata nella zona di Tessera: anche se l'opera è esclusa dai fondi del Pnrr, resta comunque la possibilità di un intervento statale per realizzarla. «Abbiamo tutte le carte in regola su quello che abbiamo fatto - ha detto oggi il sindaco, in apertura del consiglio comunale -. Ricordo che questo progetto è stato approvato con decreto interministeriale ed è considerato uno dei migliori a livello nazionale. È un progetto di interesse pubblico e di inclusione sociale attraverso lo sport. Ed è ecologico: abbiamo eliminato 600mila metri cubi di cemento e previsto di piantare 100mila alberi. Non salterà - ha assicurato -, abbiamo ottime speranze che il governo ci aiuti e sono convinto che finirà bene. Non mi faccio spaventare, resto qui e difenderò fino in fondo il valore dello sport».

Rivolgendosi a chi si oppone al progetto, il sindaco ha ricordato che «le opposizioni che protestano sono le stesse che in passato avevano identificato quell'area per fare lo stadio». Ha poi aggiunto che i finanziamenti del Pnrr per tutti gli altri progetti sportivi della città metropolitana non sono a rischio: «Abbiamo avuto rassicurazioni che per gli altri Comuni questa bocciatura non avrà rilievo» ha detto, ricordando che al momento di presentare le proposte «abbiamo deciso che il finanziamento di 50 milioni andasse distribuito» tra i 44 Comuni metropolitani anziché concentrato sul solo capoluogo.

Il Bosco dello sport ha un costo previsto di circa 308 milioni di euro complessivi, 93 dei quali sarebbero dovuti arrivare tramite Pnrr. La cittadella dovrebbe essere realizzata su una superficie di 115 ettari (per la gran parte forestati), estesa anche lungo il percorso della bretella autostradale. Il piano prevede il completamento della nuova viabilità Tessera-aeroporto, opere a verde, un'arena da 10mila posti per sport al coperto e spettacoli, uno stadio da 16mila posti. Il consiglio comunale ha stabilito di trattare ulteriormente il tema del Bosco dello sport con una seduta ad hoc.