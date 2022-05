Classifica dei sindaci, Brugnaro al secondo posto

Luigi Brugnaro si conferma al secondo posto in Italia tra i sindaci metropolitani che godono di maggiore fiducia da parte dei cittadini: è il risultato di un sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore di Lab2101, e pubblicato in data 1° maggio. La classifica dei sindaci delle grandi città è guidata da Antonio Decaro (Bari), con il 62,4%, seguito dal primo cittadino di Venezia, al 61,4%, a pari merito con quello di Bergamo, Giorgio Gori. Subito dopo c'è Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a seguire Roberto Gualtieri (Roma). I risultati sono emersi da un'indagine effettuata tra il 25 e il 29 aprile 2022. Brugnaro segna un lieve calo rispetto alla precedente rilevazione (-1,3%).

Il risultato è stato commentato da Brugnaro con un tweet: «Per me - ha scritto - essere ai vertici tra i sindaci più amati è il risultato di un lavoro trasversale di tante persone di buona volontà che ringrazio e dei cittadini per la loro fiducia. Proseguiamo con coraggio nel nostro progetto di cambiamento». Il sindaco si è poi complimentato con Luca Zaia, presidente del Veneto, riconfermato al primo posto per il gradimento tra i governatori italiani con il 67,3% (+0,2% rispetto alla rilevazione precedente). Nella classifica dei presidenti di Regione, al secondo posto c'è Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) con il 62,8%, in terza posizione Vincenzo De Luca (Campania) con il 62,4%.