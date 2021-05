Brugnaro: «Grazie a Berlusconi, ma dobbiamo andare avanti. È un altro tempo»

Ciò che non manca a Coraggio Italia, il nuovo movimento politico presentato questa mattina dai suoi capi delegazione nell'aula dei gruppi di Montecitorio, è il coraggio dell'ambizione. C'erano il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il deputato ex Forza Italia Marco Marin. L'obiettivo dichiarato è quello di dar vita ad un movimento che abbia nel pensiero popolare, liberale e riformista la propria casa e «che possa far sentire a casa chi negli ultimi anni ha votato il meno peggio», come puntualizzato da Toti.

Un partito che, come spiegato dai fondatori, «non è comandato da nessuno, perché siamo tutte persone che dalla vita abbiamo avuto molto e vogliamo portare il nostro contributo. Vogliamo ridare alla politica italiana un contenitore che abbia energie che si sommano e non che si combattono». Se una "guida", forse, non c'è, un leader carismatico sembra proprio di sì. Brugnaro siede al centro dei propri colleghi, interviene per ultimo e risponde con animosità alle domande dei giornalisti. Sul color del logo c'è il "suo" fucsia e a più riprese viene rigraziato da Toti e Marin per la sua partecipazione e la spinta che è riuscito dare per far nascere il movimento. E poi c'è il parallelo con Berlusconi. Il sindaco di Venezia è imprenditore e dirigente sportivo di successo così come il fondatore di Forza Italia, quel partito che, nonostante le smentite, sembra proprio che Brugnaro e soci vogliano rimpiazzare. «Non è questo il nostro obiettivo, - ha specificato il primo cittadino lagunare - siamo alleati con il centrodestra, siamo interessati a recuperare quel 31 per cento di elettori che sono andati via».

Brugnaro ha ringraziato i quattro politici del Movimento 5 Stelle così come tutti quelli che hanno lasciato Forza Italia - in tutto 25 deputati e 7 senatori - per mettersi in gioco col nuovo partito. «Ci siamo battuti tanto per cambiare Forza Italia - ha detto - ringraziaremo sempre Silvio Berlusconi, ma oggi dobbiamo andare avanti, oggi è un altro tempo, dobbiamo avere coraggio».

L'ambizione del nuovo movimento è quello di «riunire la diaspora dei moderati», lavorando sodo nei prossimi due anni per farsi trovare pronti alle elezioni politiche del 2023. A chi gli chiede se Coraggio Italia potrebbe presentare proprie liste anche per le elezioni amministrative, Brugnaro risponde: «Non è questo il tempo di pensarci. Dobbiamo discutere per fare una macchina inclusiva per l'Italia. È chiaro che noi sicuramente appoggeremo il centrodestra, ma non è detto che presenteremo liste. Su questo punto ci riserviamo comunque di fare delle valutazioni nei prossimi giorni».