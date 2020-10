Il sindaco Brugnaro a Quarta Repubblica: «Con Zaia diciamo che il Dpcm andava gestito meglio»

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro lunedì sera è a Quarta Repubblica, il programma di Rete 4, dove interviene per dire come le città d'arte stanno vivendo questo nuovo Dpcm del governo Conte. «La salute e la libertà sono due facce della stessa medaglia - dice il sindaco - Non so come fa il governo a rispettare la libertà dei cittadini senza ascoltarli. Ho avuto una riunione con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che conosco da tempo, è stata prefetto a Venezia, eppure non c'è alcun rapporto con le strutture governative su queste manovre maledette».

«Se avrei chiuso i locali alle 18? No di certo - continua il sindaco -. Abbiamo le risorse per gestire l'emergenza, a cosa serve chiudere gli esercizi la sera? Forse il virus contagia a cena e non a pranzo? Io avrei dato la responsabilità ai cittadini, chiudendo le attività che non rispettavano le regole e lasciando lavorare gli altri. Diamo poche indicazioni semplici, sennò i cittadini che cercano sicurezza e non sanno cosa fare e se hanno poche linee di febbre tutti vanno all'ospedale. Se chiudiamo tutti poi, dove andiamo a mangiare? Il governo dice che farà i ristori ma i soldi non ce li ha. Questa generosità gratuita e beota la pagheranno gli altri, sempre i soliti noti. Stiamo facendo le nozze con i fichi degli altri», afferma ancora Brugnaro e il conduttore gli dice: «Lei è un fiume in piena».

Durante il lockdown, «avevamo nei trasporti pubblici cento milioni in meno di incassi, i soldi dei biglietti dei turisti. Ho cercato di spiegarlo ai ministri, ma nessuno mi ha dato ascolto e a livello locale, visto che l'opposizione è una struttura di partito, dicevano di aumentare i mezzi, le corse, il personale, mentro io facevo di tutto per lesinare. Non ho avuto una mascherina dal governo - attacca -. Me le sono procurate perché ho degli amici in Cina, e sono andato a Malpensa a prenderle - afferma il primo cittadino - Con Zaia - continua - stiamo dicendo che il Dpcm andava gestito meglio. Prima di fare cose del genere devono sentire le categorie. In Comune abbiamo più del 40% di dipendenti in smart working, ma cerchiamo di ruotarli; anche lì stiamo attenti a non ghettizzare perché per le donne restare sempre a casa può diventare un problema».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul «silenzio» del sindaco è intervenuto a distanza il Partito Democratico. «In molti si stanno chiedendo dove sia finito in questi giorni in cui stanno aumentando focolai e ricoveri nel Comune di Venezia. Ospedali e rsa di nuovo pieni. E poi focolai in Veritas, tra la polizia municipale e i vigili dei fuoco, ma anche nelle scuole, non solo superiori, ma anche d'infanzia. E mentre i residenti si sentono sopraffatti dalla situazione, l'autorità sanitaria del Comune si dilegua. Speriamo si occupi di chi a Venezia vive e lavora, informando i cittadini sulla situazione effettiva di focolai e contagi, chiedendo alla Regione di incrementare i trasporti, di garantire la sicurezza nelle scuole comunali. Di fare tutto il possibile per fare in modo che l'emergenza passi in fretta, in modo che queste restrizioni abbiano un senso: quello di prevenire un lockdown più lungo e rigido che avrebbe effetti ancor più deleteri».