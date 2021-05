È nato "Coraggio Italia", il nuovo movimento politico di Brugnaro e Toti

L'ufficialità era attesa per il pomeriggio, al massimo la prima serata di oggi, e non si è fatta aspettare oltre. Domani mattina, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente della Liguria Giovanni Toti presenteranno nell'aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio "Coraggio Italia", il nuovo movimento politico, che, come apprende Adnkronos, può già contare su una pattuglia di 24 deputati alla Camera e 7 al Senato.

Il comitato promotore avrebbe quattro capi delegazione: Brugnaro, Toti, Marco Marin e Gaetano Quagliariello. Sono previste due commissioni: una per la redazione dello statuto e dell’atto costitutivo, l’altra per la redazione della carta dei valori, del programma e del codice etico. I quattro capi delegazione, che faranno parte di entrambe, nomineranno ciascuno tre membri per ognuna delle commissioni.

Aderisce a Cambiamo Italia anche il senatore Sandro Biasotti, esponente storico di Forza Italia. «Dopo quasi 20 anni in Forza Italia, ho deciso di aderire al progetto del sindaco di Venezia Brugnaro 'Coraggio Italia' e di 'Cambiamo' di Giovanni Toti. Non ho nulla da recriminare a Forza Italia avendo avuto tanto ed altrettanto dato. Con Berlusconi ho un rapporto di amicizia e di stima che sono sicuro sia reciproca», ha scritto in nota, annunciando il suo addio a Forza Italia.

Secondo Adnkronos, nel nuovo movimento sarebbero pronti a confluire la deputata della Lega Tiziana Piccolo e 3 esponenti del Movimento 5 Stelle: Fabio Berardini, Carlo De Girolamo e Marco Rizzone.