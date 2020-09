Polemiche per le parole del sindaco sui veneziani che non l'hanno votato

Nonostante l'ampia vittoria ottenuta alle elezioni, Luigi Brugnaro non ha sfondato nel centro storico: la municipalità Venezia Murano Burano, dove il candidato Pd Marco Borghi ha ottenuto la maggioranza dei voti (53,19%), è l'unica rimasta al centrosinistra.

La cosa evidentemente non è piaciuta al rieletto sindaco e una certa dose di rancore è emersa nel primo discorso che ha tenuto al punto fucsia, martedì pomeriggio: «Se i cittadini del centro storico sono convinti che i problemi del turismo li risolva io, no: adesso lo chiedano "a loro". Adesso sarà la municipalità di Venezia a dirci se vuole i tornelli o no. Perché Brugnaro "il provinciale", quello che arriva dalla periferia, non risolve più i problemi del centro storico. Io i cassonetti a Venezia non li pulisco più: li ho puliti 5 anni, adesso voglio vedere quanti veneziani della municipalità, del Pd e dei vari partiti vengono a pulire con me. Sul turismo, basta "magnare e scarseare", basta mangiare e mettere in tasca».

La stoccata è stata criticata dall'avversario Pier Paolo Baretta: «Comincia male il sindaco. Le frasi rivolte ai cittadini di Venezia sono offensive e l’attacco a chi ha sostenuto la mia candidatura sbagliato e sopra le righe. Lo invito a cambiare tono. Nessuno, peraltro, si intimidisce. Non è alzando la voce che si affrontano le questioni e si risolvono i problemi o si avvia l’annunciato dialogo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ironico il commento del candidato Marco Gasparinetti, che è stato il terzo più votato e che è andato particolarmente bene proprio nel centro storico, dove ha preso il 9,6%: «La gestione della cosa pubblica secondo Brugnaro: non mi avete votato? Veneziani, la punizione per voi sarà questa. Spietata, implacabile e maleodorante».