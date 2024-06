Brugnaro: «Zaia buon sindaco per Venezia? Sì, ma manca molto. Forse si voterà nel 2026»

A domanda, il sindaco di Venezia risponde. «Zaia potrebbe essere un buon sindaco di Venezia?». «Sì». Il primo cittadino lagunare lo ha dichiarato sabato mattina, ribattendo a una domanda nel corso della Festa dell'Innovazione del quotidiano il Foglio, in corso di svolgimento presso le Procuratie Vecchie di Piazza San Marco. Ma Brugnaro ha precisato che «molto dipenderà dagli equilibri politici e dai veneziani».

L'orizzonte del voto, in città, non è però poi così vicino. Causa covid, nel 2020, si votò nel mese di settembre, «e ahimè credo si andrà a votare fra due anni, non nell'autunno del 2025 con le scuole aperte». Molto probabilmente, per Brugnaro, la tornata elettorale «slitterà alla primavera del 2026, e in politica è tantissimo tempo».