Il ministro Brunetta a Mestre: «In arrivo il super green pass»

A dicembre potrebbe esserci una sorta di "super green pass" per premiare i vaccinati. Lo ha detto stamattina al Candiani di Mestre il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, presente a un incontro di Forza Italia, come riporta l'Ansa. Per Brunetta rafforzare il green pass è la scelta che si sta facendo strada nel governo Draghi. Chi ha il vaccino o è guarito ha accesso alla vita sociale, cinema, bar, tempo libero, pranzi, e stadi, quindi questo è una spinta alla vaccinazione.

Chi non ha il vaccino, ma ha il green pass legato al tampone, subirà i vincoli dei colori delle zone, qualora vengano messi in pratica, ha spiegato il ministro, in modo che il "costo" della chiusura ricada su chi ha fatto la scelta di non vaccinarsi. Per Brunetta si tratta di una cosa di buon senso, approvata dalla maggioranza degli italiani che si è vaccinata. Per alcune categorie, come i sanitari, il governo deciderà se ci dovranno essere dei richiami. Fra una settimana l'esecutivo vedrà se estendere l'obbligo del richiamo anche ad altre categorie, come ad esempio i front office della pubblica amministrazione, più a contatto con i cittadini. Il tema sarà comunque in cima all'ordine del giorno della riunione del premier Draghi, all'inizio della prossima settimana, con le Regioni. Il governo sta anche ragionando sull'obbligo vaccinale per alcune categorie come i medici, i docenti, le forze dell'ordine. Lunedì inizia la somministrazione delle terze dosi per gli over 40.