"Il patto" di Calenda al Lido

«Nella nostra carta c’è tutto quello che occorre per uscire dall’impasse italiana – identità nazionale, diritti civili, doveri civici, strumenti per aggiornare l’ordinamento dello stato –, tocca a noi, ora, avere il coraggio di cambiare». Carlo Calenda, segretario nazionale del partito Azione ha presentato al Lido sabato il suo ultimo nuovo libro: "Il patto".

«Un patto tra politica e cittadini, compresi i molti che oggi non votano. Fatto di pragmatismo e progettualità, serietà e competenza per uscire da una situazione di declino del Paese nel quale - citando Calenda - dopo 33 anni di bipolarismo tutti gli indicatori sociali, economici e di benessere sono drammaticamente crollati. Nessuna riforma incisiva è stata varata. I salari reali italiani hanno perso il 2 per cento contro un aumento sopra al 30 per cento in Francia e Germania. Abbiamo buttato trent’anni in una battaglia tribale che nulla ha a che vedere con il senso più alto della politica. La Seconda Repubblica ha mostrato tutti i suoi limiti».