Mauro Armelao è il candidato della Lega a Chioggia

Segretario del sindacato regionale Fsp è conosciuto per l'impegno a favore della sicurezza in città e per il potenziamento della polizia locale e il contrasto al commercio ambulante abusivo sulle spiagge durante l’estate

Il candidato sindaco della Lega nel Comune di Chioggia per le elezioni comunali 2021, ad ottobre, è Mauro Armelao, segretario del sindacato regionale Fsp della polizia di Stato Veneto. Mancano ormai pochi giorni al termine ultimo per la presentazione delle liste e dei programmi. La Lega locale, consapevole dei bisogni della città e in fase di definizione un programma concreto, sceglie Armelao come sindaco candidato alle amministrative del 2020. Armelao, conosciuto e stimato nella realtà veneziana, pone la sicurezza al primo posto dei punti della campagna elettorale.

«Bisognerà avviare al più presto tavoli tecnici per individuare risposte soddisfacenti tra gli interlocutori; valorizzazione il mercato orticolo per sostenere i prodotti locali e trovare una nuova sede all'attuale mercato ittico all'ingrosso. Non da ultimo - dice Armelao - avviare uno studio approfondito per affrontare le tematiche che riguardano la portualità, sia quella commerciale che quella rivolta alla nautica da diporto. La città di Chioggia è una realtà complessa ma ricca di opportunità di sviluppo e di crescita - coontinua - L'impegno che la Lega vuole assumere è quello di essere vicina alle esigenze dei cittadini per dare una risposta alle loro necessità. Il nostro motto sarà "Insieme tra la gente" perché è precisa volontà portare al centro dell'attenzione i cittadini di Chioggia, le categorie economiche, l'associazionismo, il volontariato. Oltre alla lista Lega ci sarà una lista civica a sostegno del candidato Mauro Armelao e sarà disponibile a stringere alleanze con i partiti del centrodestra».