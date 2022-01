Carlo Nordio nella rosa dei tre del centrodestra per il Quirinale

C'è anche l'ex magistrato e procuratore aggiunto a Venezia, Carlo Nordio, nella rosa dei tre candidati del centrodestra per l'elezione a presidente della Repubblica. Il suo nome, che si affianca a quello di Marcello Pera e Letizia Moratti, è stato annunciato dal segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un punto stampa congiunto con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

«Vogliamo che le cariche istituzionali siano tenute fuori e abbiano in sé la dignità di essere una possibile scelta», ha riferito Matteo Salvini con un velato riferimento a non mettere fuori gioco neppure il premier Mario Draghi. «Non possiamo perdere tempo: - ha continuato - i nostri non sono candidati di bandiera, sono nomi di altissimo profilo senza tessera di partito in tasca, con il profilo per rappresentare la comunità italiana già da questa settimana».

Chi è Carlo Nordio