Pronto il bando per 37 alloggi comunali da assegnare in terraferma

Approvati i requisiti per partecipare al bando per l’assegnazione di 37 alloggi comunali nella terraferma veneziana. La giunta comunale, riunita oggi 7 dicembre, ha approvato su proposta dell’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, la delibera con la quale si definiscono gli indirizzi, i requisiti e i criteri di punteggio per l’emanazione di un bando pubblico per la locazione di 37 alloggi a canone social housing situati nell’ambito territoriale della terraferma.

«La volontà dell’amministrazione comunale - afferma Venturini - è rivolta, come per quelli già emanati in centro storico, a dare una risposta a tutti coloro che posseggono un reddito non sufficiente ad accedere con facilità al mercato degli alloggi, specie in un periodo difficile come questo, e, nello stesso tempo, superiore a quello mediamente previsto per beneficiare di un’abitazione assegnata con criteri della legge regionale sull’Edilizia residenziale pubblica (Erp). Nel territorio comunale della terraferma negli scorsi anni l’amministrazione è intervenuta per recuperare molti alloggi e l’assegnazione con i criteri del social housing contribuirà ulteriormente a modificare positivamente il mix sociale e rivitalizzare il tessuto socio-economico della terraferma.

I 37 alloggi sono situati a Mestre, Gazzera, Marghera e Favaro. I nuclei interessati a partecipare al bando, al momento della presentazione dell’istanza, dovranno già essere in possesso delle certificazioni ISEE con valore complessivo non inferiore a 6mila euro e non superiore a 25mila euro. Per il bando in questione non sono previsti limiti di età per partecipare, ma verranno riconosciuti maggiori punteggi ai nuclei familiari più giovani. Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando contenente tutte le indicazioni e i requisiti. «Anche in questo caso, visto il successo delle precedenti esperienze negli ambiti di Venezia centro storico e isole per l’assegnazione di 66 appartamenti, le procedure saranno impostate sulla base di regole snelle ed efficaci con abbattimento dei tempi in modo tale da dare un esito veloce alla domanda di alloggio che perverrà dagli interessati».

Recupero di 36 alloggi

Sempre nella riunione di oggi la giunta ha approvato i progetti definitivi, comprensivi di quelli di fattibilità tecnica ed economica, per il recupero di 36 alloggi non Erp, attualmente non utilizzabili, per i quali ha stanziato 358 mila euro. Lavori che dovrebbero prendere avvio con il nuovo anno, per concludersi nel periodo estivo ed essere così messi a disposizione.

«Numerosi immobili per mancanza di manutenzione straordinaria e ordinaria non potevano essere abitati - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto -. Con questi interventi distribuiti nella città lagunare, 10 alloggi a Sacca Fisola per un totale di 112 mila euro, 4 alloggi nelle isole per ulteriori 50 mila euro, 13 a Venezia centro storico per un totale di 126 mila euro e 9 alloggi alla Giudecca per altri 70 mila euro, sarà possibile effettuare quelle opere di carattere ordinario quali la verifica degli impianti, la riparazione di serramenti, tapparelle e pavimentazioni, la sostituzione di caldaie e portoncini blindati, interventi su vani scala comuni».

«Attraverso un lavoro di squadra tra gli assessorati ai lavori Pubblici, al Patrimonio ed alle Politiche della residenza - aggiunge l’assessore al Patrimonio Paola Mar - la città avrà a disposizione un importante numero di alloggi da mettere a bando e permetterà di poter affittare queste case, che altrimenti rischiavano di restare chiuse in attesa di finanziamenti ad hoc».