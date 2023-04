Serramenti e caldaie nuove alla Giudecca e a Sacca Fisola, lavori in terraferma e isole

Interventi finalizzati all’efficientamento energetico (serramenti e caldaie) che riguardano 16 alloggi localizzati alla Giudecca e Sacca Fisola (Calle Sacca 19, Campiello dei Delfini 7, Giudecca 70/A, Giudecca 70/B). Altri lavori di manutenzione programmata che riguardano il condominio Venezia in via Sanremo e via Pozzuoli a Spinea con la sostituzione di componenti elettriche e meccaniche in dieci ascensori; in sei alloggi in via Vivaldi vengono messe in sicurezza le parti esterne e rifatti i coppi, e in nove alloggi in via dei Rododendri-Mirtilli è prevista la sostituzione di caldaie e serramenti.

Manutenzione

«Rientrano tra gli obiettivi di efficientamento energetico - commenta l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - Sono state approvate in giunta una serie di delibere per la manutenzione negli stabili di Mestre, Venezia centro storico ed isole per oltre due milioni e mezzo di euro». «Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel rinnovamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sia negli interventi puntuali di manutenzione ordinaria che straordinaria - spiega l'assessore al Patrimonio Paola Mar - che vanno nella direzione che questa Amministrazione ha intrapreso sin dal suo primo mandato».

Sicurezza

«Come ogni anno l’Amministrazione comunale stanzia delle somme per interventi di manutenzione a chiamata e per altri programmati - evidenzia Zaccariotto - Ci sono immobili che necessitano di interventi per improvvise rotture ed altri sui quali, in base ad una scaletta di interventi e priorità, ci stiamo muovendo per arrivare tra le altre cose a un adeguato efficientamento energetico. Gli interventi sono i più svariati e vanno dalla sistemazione di infissi, alla manutenzione o sostituzione di ascensori. Interveniamo anche nella sostituzione di vecchie stufe che dopo tanto tempo avrebbero potuto anche creare dei problemi di sicurezza agli inquilini».

Il recupero del patrimonio abitativo

«Da anni lavoriamo per riqualificare e rigenerare il patrimonio abitativo comunale - sottolinea l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini - Un impegno importante poiché per decenni la manutenzione è stata carente. Ora poniamo un'attenzione particolare alla sostituzione e sistemazione degli impianti di riscaldamento e dei serramenti di alcuni alloggi abitati ma parallelamente continua la nostra attività di recupero dell'intero patrimonio abitativo. Stiamo lavorando a ritmo serrato anche per i bandi di assegnazione delle case con l'obiettivo di favorire la residenzialità di chi in questo momento si trova in difficoltà e del ceto medio. Altrettanto intenso è il nostro impegno sul fronte del superbonus 110 con l'attivazione di cantieri in tutta la città».