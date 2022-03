Christofer De Zotti si candida sindaco di Jesolo

Dopo 10 anni di esperienza in consiglio comunale, come capogruppo di Jesolo Bene Comune, e da due anni anche consigliere della Città metropolitana di Venezia, il 36enne Christofer De Zotti ufficializza la sua candidatura a sindaco di Jesolo alle prossime elezioni amministrative. A sostenerlo, oltre alla compagine civica, anche Fratelli d’Italia. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la composizione di una coalizione di forze politiche con almeno altre due liste, con il comune obiettivo: «Una nuova stagione per Jesolo».

Imprenditore di professione, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, De Zotti nel 2012 ha contribuito a fondare la lista civica Jesolo Bene Comune. «Candidarmi a sindaco è una scelta di responsabilità, di amore e di servizio per la mia città - dice. Ci sono momenti in cui è necessario fare un passo in avanti e rispondere al senso del dovere. Sono consapevole delle grandi sfide che attendono Jesolo: la ripresa post-pandemia, il rilancio della città, le enormi possibilità di investimento con il Pnrr».

I temi del programma: sostenibilità, viabilità, turismo

Diversi gli obiettivi che si pone la coalizione. «Per prima cosa sarà necessario dare un segnale chiaro e forte di discontinuità sulle scelte urbanistiche, garantendo uno sviluppo edilizio che punti tutto sulla riqualificazione dell’esistente – spiega De Zotti -. Il futuro di Jesolo dovrà essere all’insegna della sostenibilità e dell’ambiente, promuovendo il percorso di certificazione di una Jesolo sostenibile e di scelte volte all’efficienza energetica e dei consumi, interventi di forestazione urbana, attraverso la creazione di un vero e proprio Bosco di Jesolo, nonché un miglioramento della raccolta differenziata attraverso la realizzazione delle isole ecologiche interrate».

Altro tema fondamentale per De Zotti è la viabilità, migliorando l’accesso da nord, con la strada del mare e le sue opere complementari verso Cavallino e verso la Pineta, ma anche quello da est su via Roma sinistra con la realizzazione, in sinergia con la Città metropolitana, della rotatoria del Triangolo e di quelle del ponte sul Cavetta. Un focus particolare sarà posto sulla viabilità interna, con la realizzazione di un nuovo piano urbano del traffico, inclusa una strategia sui parcheggi, e di quello della mobilità sostenibile, completando il circuito delle piste ciclabili e progettando finalmente l’unificazione su due ruote del Lido con il Paese, con la pista lungo il Sile fino in centro, e connettendo Jesolo verso l’esterno e la Greenway del Sile lungo via Salsi.

«Il bilancio del Comune di Jesolo dovrà trovare ampia disponibilità per un rilancio delle opere pubbliche - prosegue De Zotti, - in tutto il territorio comunale, Paese e frazioni in primis, e non solo al Lido, con un’attenzione particolare su illuminazione, guardrail, marciapiedi. Dovremo giocare con decisione la partita del Pnrr, che permetterà di reperire importanti risorse da destinare alla messa in sicurezza idraulica delle zone di Jesolo soggette ad allagamenti, alla progettazione di nuove piste ciclabili, al miglioramento della rete dei sottoservizi». E, poi, il rilancio del turismo post-pandemia che – secondo De Zotti - dovrà passare attraverso la programmazione dei grandi eventi legati allo sport, alla musica e al divertimento, con l’obiettivo di dotare Jesolo di un grande spazio polifunzionale per concerti, eventi e manifestazioni all’aperto.

Tra i temi caldi anche la sicurezza, partendo con l’allargamento e l’ammodernamento della rete di videosorveglianza, soprattutto nelle aree scoperte e nelle frazioni, la lotta allo spaccio e al degrado. «Abbiamo in mente anche alcuni progetti per intervenire sui temi della residenzialità, dei giovani e delle famiglie – aggiunge De Zotti -. Questa è una vera e propria scommessa: rimettere al centro dell’azione amministrativa, con i fatti e non solo a parole, i residenti, le famiglie e le nuove generazioni e dare risposte come la prima casa a prezzi decenti, il bonus bebé, le opportunità di lavoro».