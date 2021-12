Discorso del sindaco, affondo di Sambo: «Conferenza autocelebrativa»

«La crisi economica e sanitaria colpisce la città e l’unica priorità è il palazzetto dello sport. Un disastro per i veneziani». Così la capogruppo del Partito democratico Monica Sambo dopo l'intervento del sindaco Luigi Brugnaro nella conferenza di fine anno. «Cittadella dello sport: ma è veramente questa la priorità per la città? Oggi il sindaco ha riportato nella conferenza stampa di fine anno la progettualità per i fondi del Pnrr. Unico punto richiamato è relativo alla cittadella dello sport, nessun riferimento ad altri grandi investimenti che sarebbero necessari per la città, soprattutto dal punto di vista ambientale e della rigenerazione urbana, nonché sulla residenza. Sugli asili l’assessora alle Politiche educative Laura Besio ha dichiarato che la grande conquista è stata l’esternalizzazione dell’asilo mille colori. Per quanto riguarda i trasporti "l’assessore fantasma" (perché assente in questi mesi) ha dichiarato che i servizi hanno funzionato (ci chiediamo se abbia mai preso un mezzo di trasporto da quando è iniziata la pandemia)», commenta a gamba tesa Sambo.

Affondo anche sulla sicurezza. «Ancora una volta abbiamo sentito tanto parlare di repressione e di assunzione di nuovi vigili, ma niente in merito alle politiche sociali e all’inclusione. Brugnaro parla da 6 anni di sicurezza, sempre con le stesse ricette ma i cittadini hanno quartieri meno vivibili e la sera ci sono zone della città in cui non è raccomandato passare. L’unico primato, purtroppo negativo, è quello di essere la capitale dello spaccio di eroina. Nessuna centralità alla cultura - prosegue Sambo -. il Sindaco non ne parla nemmeno, e come assessore alla cultura in questi anni non ha programmato o progettato alcunché. Si conferma una gestione totalmente economicista e dipendente dai turisti. La cultura nella nostra città è affidata alle istituzioni statali o ai privati, nonostante il Comune abbia una propria fondazione. Come sempre nessuna notizia neppure sul fronte del lavoro. Non si prevede alcun progetto per il rilancio di Porto Marghera, nessuna politica per creare lavoro stabile e dì qualità nel turismo, e pare definitivamente scomparsa dai radar la famosa agenzia per lo sviluppo creata dal Comune. Una conferenza di fine anno autocelebrativa - dice la capogruppo Pd - che non dà nessun futuro alla città e che dimostra come Brugnaro sappia solo attaccare chi la pensa diversamente da lui aspettando finanziamenti a pioggia dagli altri livelli istituzionali per concludere progetti decisi dalle giunte dieci anni fa».