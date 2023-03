Iginio Olita nominato commissario di Portogruaro, sostituirà il sindaco

Dopo la sfiducia del consiglio comunale all'ex sindaco Florio Favero, in data 17 marzo, arriva al Comune di Portogruaro il commissario prefettizio Iginio Olita. A nominarlo è stato il prefetto di Venezia Michele Di Bari, che nel frattempo, come previsto dalla normativa, ha avviato la procedura di scioglimento del Consiglio.

Olita, prefetto a riposo con una lunga esperienza nel campo, ha 69 anni ed è di origine pugliese. Dopo gli studi classici al liceo Franchetti di Mestre, si è laureato in giurisprudenza all’università di Padova. In Veneto ha trascorso larga parte della sua carriera, ricoprendo negli anni numerosi ruoli negli organi periferici del ministero dell'interno. In passato, tra l'altro, si è occupato delle gestioni commissariali di vari Comuni, anche veneziani: Fiesso d'Artico, Vigonovo, Dolo e Musile di Piave. Ora assumerà l'incarico dell'amministrazione provvisoria del Comune di Portogruaro fino alla prima tornata elettorale utile per il rinnovo delle cariche.

È stata una vicenda politica travagliata quella dell'ex sindaco Favero, a causa di distanze all'interno della maggioranza che già nell'agosto del 2022 lo avevano portato a rassegnare le dimissioni, prima di fare marcia indietro poche settimane dopo. Nei giorni scorsi il Pd, all'opposizione, lo aveva considerato un «epilogo inevitabile» dopo due anni e mezzo di legislatura caratterizzata da «nessun ascolto, scelte sbagliate, nessuna visione organica per la città».