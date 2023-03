Portogruaro, il commissario prefettizio ha approvato il bilancio di previsione

A pochi giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio di Portogruaro, Iginio Olita, ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025, come primo indispensabile documento per garantire non solo la continuità amministrativa del Comune, ma anche l’accesso ai fondi europei del Pnrr.

Il bilancio approvato, si legge in nota, «ricalca il documento proposto con deliberazione della giunta del 23 gennaio scorso, con alcune necessarie integrazioni utili a garantire le spese di mantenimento dei servizi in ambito sociale e ad attivare le procedure inerenti l’avvio di tutte le opere pubbliche finanziate con fondi del Pnrr, compreso l’asilo nido».

Nel frattempo, il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, ha nominato con proprio decreto Giuseppe Genovese come sub commissario, in affiancamento a Olita nella gestione delle attività amministrative del Comune. Genovese, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), classe 1975 e laureato in Giurisprudenza, è in servizio presso la prefettura di Venezia dal dicembre 2019, dove ricopre anche l’incarico di vice capo di gabinetto. In passato ha già avuto altre esperienze lavorative presso i ministeri dell’Interno, dell’Economia e delle Politiche agricole. Oggi, mercoledì 29 marzo, ha preso servizio in Comune a Portogruaro.