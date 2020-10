Consiglio straordinario sui Pili: immobili e monocultura turistica nel mirino

La conferenza dei capigruppo giovedì ha individuato il 5 novembre come data per il Consiglio comunale straordinario, sul tema dell'area dei Pili, il terreno a porto Marghera di proprietà del sindaco Luigi Brugnaro che il primo cittadino ha affidato alla gestione di un blind trust, lo riferiscono i consiglieri Giovanni Martini e Marco Gasparinetti. «Ci fa piacere sia stata scelta una data ravvicinata - scrive Martini - abbiamo chiesto che anche cittadini e le associazioni possano partecipare attivamente anche con interventi durante il Consiglio in modalità streaming. Sarà sufficiente che i rappresentanti delle associazioni o di gruppi di cittadini richiedano con un anticipo di 24 ore di intervenire. Una modalità difficile, quella online, per affrontare temi come questi - commenta - Occorre assicurare quanto più possibile la partecipazione.

«Il consiglio successivo sarà per costituire le commissioni - commenta Gasparinetti. Intanto un filo comune lega le questioni immobiliari, secondo il capogruppo Terra e Acqua - La chiusura dello Wombat’s City Hostel, aperto soltanto un anno fa in via Ca’ Marcello a Mestre, dovrebbe convincere tutti della necessità di un cambiamento di rotta rispetto all’ostinazione con cui alcuni continuano a perseguire la monocultura turistica, come se nulla fosse successo in questi mesi, affidando ad essa e soltanto ad essa ogni progetto di sviluppo del territorio - afferma - In alcuni casi, come a San Francesco della Vigna, i progetti di nuove aperture portano la firma della stessa Mtk che ha costruito il complesso alberghiero di via Ca’ Marcello. È imminente anche abbattimento dei 5 storici padiglioni dell’ex ospedale al Mare del Lido di Venezia, quale primo passo della creazione di due villaggi vacanze secondo un progetto finanziato da Cassa depositi e prestiti (Cdp)». Terra e Acqua chiede che l’area sia riqualificata a favore della comunità. «In tal modo Cdp potrebbe mettersi alla testa di quel percorso di diversificazione economica che è quanto mai necessario e urgente per uscire da una monocultura del turismo fragile e rischiosa».