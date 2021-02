Consiglio metropolitano, variazione di bilancio: 3 milioni e 200 per il trasporto pubblico locale

Fondi regionali per la digitalizzazione e ministeriali per interventi su strade e scuole. Un regolamento per il taglio degli alberi e le antenne della telefonia mobile. Minuto di silenzio per il sindaco Alberto Polo scomparso

In Consiglio metropolitano venerdì approvata una variazione di bilancio da 5 milioni di euro, di cui 3,2 da destinare al trasporto pubblico locale (tpl) (Atvo e Actv), che autorizza l’utilizzo di maggiori entrate trasferite da ministeri e dalla Regione per il finanziamento di spese correnti e di investimento. Si tratta della prima manovra finanziaria del 2021. Un altro milione e 200 mila euro è previsto nel 2022.

Il minuto di silenzio

Il Consiglio ha anche espresso parere favorevole al Pat del Comune di Noale, alla variante al Pati dei Comuni di Camponogara e Fossó, e al canone patrimoniale di concessione e esposizione pubblicitaria. Il Consiglio metropolitano si è svolto videoconferenza in collegamento dalla smart control room del Tronchetto presieduto dal sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro. Un minuto di silenzio in apertura, in memoria di Alberto Polo, sindaco di Dolo e consigliere metropolitano scomparso prematuramente a gennaio scorso.

Convergenza digitale

Nel dettaglio, la Regione ha assegnato alla Città metropolitana di Venezia 1,855 milioni di euro per un progetto biennale denominato “Con me” che riguarda la convergenza digitale di 22 Comuni dell’area metropolitana che hanno aderito all’iniziativa e che consiste nel trasferire alla società in house, Venis spa, i data center dei Comuni consentendogli di avvalersi di una nuova infrastruttura a norma e sicura con abbattimento dei costi e l’utilizzo di nuovi servizi come il Dime, già in uso in Comune di Venezia.

Viabilità ed edilizia scolastica

La variazione votata dal Consiglio prevede, poi, una maggiore entrata da parte della Regione Veneto per 3,2 milioni di euro da destinare alle aziende del trasporto pubblico locale (Actv e Atvo), per far fronte al crollo dei ricavi per effetto Covid-19 e trasferimenti ministeriali per il finanziamento di progetti in materia di tpl, viabilità ed edilizia scolastica (268 mila euro), 263 mila euro per progettazioni in materia di strutture sportive, scolastiche ed edilizia patrimoniale. Infine, 240 mila euro nel 2021 e 343 mila nel 2022 sono previsti da parte del Mit (ministero Infrastrutture e Trasporti) da destinare alla manutenzione straordinaria di ponti e pavimentazioni stradali. La variazione prevede, quindi, anche una rimodulazione del piano vendite, grazie all’inserimento della vendita del Kursaal di Jesolo al Comune di Jesolo, in seguito alla proposta di acquisto formulata dallo stesso Comune: l’offerta prevede l’acquisto dell’immobile dilazionato in tre annualità per un prezzo complessivo di euro 3 milioni di euro (corrispondente alla stima effettuata dall’Agenzia delle entrate.)

Alberi e antenne

Infine, il nuovo “regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”, ha abrogato le precedenti disposizioni normative. Ora si prevede una verifica sulla sua attuazione entro un anno. Ha dei caratteri innovativi come la disciplina degli impianti pubblicitari luminosi con utilizzo a favore anche della Città metropolitana, qualora richiesto, per esempio per dare delle informazioni diffuse sul territorio in caso di necessità, il taglio controllato degli alberi finalizzato esclusivamente alla sicurezza, in modo da tutelare il patrimonio arboreo, la disciplina delle antenne relative alla telefonia mobile. Questo strumento unico e più chiaro rispetto alle precedenti versioni consentirà una agevole e univoca informazione al cittadino.