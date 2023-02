Tre anni di covid in Italia, Zaia: «Esperienza che ha segnato le nostre vite»

«Un’esperienza che non è ancora del tutto conclusa e che ha segnato profondamente le nostre vite e la nostra comunità. Concentrati sulla ripartenza ci siamo ributtati in una vita che, nonostante la necessità di alcuni accorgimenti, è tornata normale ma solo tra alcuni anni si potrà valutare un periodo storico concluso e definito». Con queste parole, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha ricordato il terzo anniversario dall'inizio del contagio da coronavirus in Italia.

Nel sottolineare gli oltre 16.600 veneti morti e il dolore dei familiari, il governatore ha ricordato la telefonata «con cui venivo informato del primo ricovero per coronavirus e la contemporanea sensazione che da quel momento era come se iniziasse una guerra. Un pensiero che ha trovato conferma con la tristezza profonda per il primo decesso e la chiusura del centro di Vo' presidiata militarmente; sono certo di aver condiviso questo sentimento non solo con gli addetti ai lavori ma anche con tutti i cittadini».

«Oggi è la giornata dedicata agli operatori sanitari. - ha proseguito Zaia - Nella tragedia della pandemia, le morti di tanti medici e infermieri si sono unite a quelle dei tantissimi cittadini. Oggi siamo ancora più consapevoli del lavoro di questi eroi, che di fronte alla furia del contagio non si sono mai tirati indietro, nemmeno quando non si aveva la più minima idea di che virus ci si trovava ad affrontare. Questo anniversario è l’occasione per esprimere gratitudine anche a tutti i volontari, gli operatori della protezione civile e delle organizzazioni di soccorso sociale, le forze dell’ordine e le forze armate, a tutti i lavoratori nei servizi essenziali e negli esercizi commerciali indispensabili che hanno prestato la loro opera esponendosi più di altri al contagio».