Crolla l'affluenza alle urne, anche in provincia di Venezia vince l'astensionismo

Crolla l'affluenza alle urne per le elezioni europee: alla chiusura dei seggi si assesta al 48,90% nella città metropolitana di Venezia, in calo di 11 punti rispetto alla precedente tornata - quella del 2019 - quando si presentò ai seggi il 59,96% degli aventi diritto. Meno di un veneziano su due è andato a votare.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

A vincere le Europee 2024 è stato l'astensionismo. Se non si fosse votato in concomitanza in 16 Comuni per rinnovare le amministrazioni locali, la percentuale sarebbe clamorosamente più bassa. Sono proprio questi Comuni che alzano di almeno 5 punti la percentuale media complessiva. Il Comune meno virtuoso è quello di Cavallino-Treporti, dove si è presentato ai seggi solo il 36,13% degli aventi diritto; pessime percentuali sono state registrate anche a Cavarzere (37,34%), Pramaggiore (40,20%) e San Michele al Tagliamento (40,39%).

Lo spettro di un vistoso calo di votanti alle urne si è palesato fin dal primo dato delle 23 di sabato. Un trend confermato anche nella seconda giornata di voto e alla chiusura dei seggi. Gli italiani che vanno a votare per il rinnovo del Parlamento europeo sono sempre meno, ma anche l'elettorato chiamato a esprimere la propria preferenza per il rinnovo delle amministrazioni comunali, nel Veneziano, registra un crollo verticale: l'affluenza rispetto alla precedente tornata nei Comuni interessati al voto, infatti, è calata di quasi 8 punti percentuali.