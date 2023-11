Michele Di Bari ai saluti, Darco Pellos è il nuovo prefetto di Venezia

Darco Pellos è il nuovo prefetto di Venezia. Lo ha deciso, su proposta del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il consiglio dei ministri nella riunione di oggi, insieme ad altri movimenti di prefetti e ad una nuova nomina. Michele Di Bari, dopo 9 mesi a capo di Ca' Corner, è stato assegnato a Napoli.

«È stato un prefetto dal forte impegno sul territorio, capace di dialogare con le istituzioni del Veneto e di rappresentare il Governo con rigore e senso del dovere - ha detto il governatore, Luca Zaia -. Devo ringraziare il prefetto Michele di Bari perché si è dimostrato attento e sensibile ai bisogni della nostra comunità, dando prova di efficienza e d’importante operatività».

Nei pochi mesi di permanenza in laguna «abbiamo vissuto tante vicende complesse - ha proseguito Zaia -, dall’emergenza migranti alla tragedia del pullman di Mestre, per poi passare alle emergenze metereologiche, che nel 2023 hanno davvero colpito duro. Michele di Bari si è dimostrato uomo di squadra, capace di far sentir vicina l’amministrazione dello Stato a tutti i cittadini del Veneto».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il presidente veneto dà anche il benvenuto al nuovo prefetto, «professionista stimato e d’esperienza, che avrò modo d’incontrare al più presto». Pellos lascia Ancona, al posto del quale arriva Saverio Ordine.