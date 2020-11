Emergenza Covid a Venezia, Pd: «Rendere pubblici i dati dei contagi nel Comune»

Il Partito Democratico veneziano, attraverso un'interrogazione, torna nuovamente a chiedere al sindaco di rendere noti i dati sui contagi Covid nel territorio comunale di Venezia. «Azienda Zero emette ogni giorno il bollettino regionale con i dati sulla provincia e i ricoveri nelle singole strutture ospedaliere ma non si sa nulla sulla distribuzione nel Comune - scrive il gruppo consiliare - Si tratta di informazioni essenziali per i residenti». Altre realtà si sono attivate per fornire informazioni ai cittadini, pubblicando i dati, più o meno regolarmente, sui canali ufficiali e social. «Il sindaco di Venezia non lo fa, anche se i positivi aumentano e gli ospedali si riempiono. Questo silenzio non è più accettabile», afferma la capogruppo Monica Sambo.

Autorità sanitaria

Il Pd si rivolge al primo cittadino, «in quanto autorità sanitaria, di fornire ai residenti un aggiornamento quotidiano sulla situazione della diffusione del Covid nel territorio, con numero positivi, contatti in isolamento, ricoveri in terapia intensiva, situazione dei vari focolai (scuole, Veritas, vigli del fuoco, residenze per anziani, Actv, polizia Municipale, uffici comunali)». La distribuzione dei casi di contagio non è uniforme nel territorio del Comune, spiega il consigliere comunale Alessandro Baglioni. «Il dato unitario è poco significativo per percepire l'andamento dell'epidemia - prosegue - l'assenza della suddivisione per territori facilita la circolazione di notizie spesso senza fondamento su presunti picchi di contagi». Al sindaco si chiede anche di rendere conto delle strutture messe a disposizione per eventuali isolamenti di chi non può rimanere in quarantena nella propria abitazione.