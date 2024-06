Europee, Venezia al voto: 3.346 giovani per la prima volta alle urne, 148 gli ultracentenari

Oggi e domani si va alle urne nel Comune di Venezia per il rinnovo del Parlamento europeo. Sono 197.090 gli aventi diritto al voto, 93.882 uomini e 103.208 donne. Sono inoltre 286 - 92 uomini e 194 donne - i cittadini comunitari, residenti nel territorio comunale, che potranno votare nelle 256 sezioni comunali.

Gli ultracentenari sono 148, 17 uomini e 131 donne, ono invece 3.346 i giovani che andranno per la prima volta al voto, rispettivamente 1.754 uomini e 1.592 donne. Saranno invece 16 - 11 uomini e 5 donne - gli elettori che festeggeranno i loro 18 anni tra sabato 8 e domenica 9 giugno.

In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo, gli studenti fuori sede potranno esercitare il proprio diritto di voto in un'apposita sezione, la numero 257, allestita alla scuola primaria Battisti, in via Dante 67 a Mestre.