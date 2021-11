Il Comune di Chioggia liquida i contributi per gli affitti alle famiglie

«Nei prossimi giorni verranno liquidati i contributi per gli affitti del 2019 e 2020». A darne notizia è il sindaco di Chioggia Mauro Armelao: c'è la determina: "Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione" che prevede l'erogazione di 317.382,15 euro, dei quali circa il 70% provenienti dalle casse regionali, con trasferimenti nazionali. Le domande idonee sono state 154, per l’anno 2019, e 168, per il 2020, con importi tra 100 e 1.500 euro in ragione della situazione economica del nucleo familiare (Isee) e dell'incidenza dell’importo del canone.

Gli elenchi delle domande ammesse e delle escluse sono sul sito del Comune, nel pieno rispetto della privacy, senza i nominativi e i dati personali, ma riconoscendosi dalla data di presentazione e dal numero di protocollo delle domande. I nuclei familiari esclusi sono 31 per il 2019 e 37 per il 2020. Motivo prevalente è l’incidenza eccessiva, fuori dai paramentri regionali, del canone sull'Isee o l’incidenza troppo poco significativa. I Servizi sociali stanno già predisponendo il bando per l’anno 2021 in base allo schema stabilito dalla Regione Veneto. Le domande potranno essere presentate con le stesse modalità dello scorso anno. «Siamo riusciti a impegnare e liquidare i contributi per il sostegno agli affitti riferiti agli scorsi anni - dice l’assessore ai servizi sociali Sandro Marangon - È un primo segnale di attenzione verso tutte quelle famiglie, che per vari motivi, si trovano in difficoltà economica in questo periodo. Auspico che per quest’anno e per gli anni futuri i tempi di attesa siano inferiori».