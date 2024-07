«Dimissioni», «Quadro inquietante»: le reazioni all'indagine su Brugnaro e Boraso

Le notizie sull'arresto dell'assessore Renato Boraso e sull'avviso di garanzia al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro hanno come ovvio scosso il panorama politico locale. Mentre il sindaco si dichiara «esterrefatto» e l'opposizione veneziana sceglie una linea da seguire, chiedendo di riferire domani in consiglio comunale, parlamentari, politici e attivisti hanno chiesto in queste ore, con toni diversi, la stessa cosa: le dimissioni del sindaco. Come accaduto in passato di fronte a inchieste giornalistiche, stavolta però l'indagine è condotta dalla Procura.

Pd, M5S e Avs

Il Partito Democratico, con Monica Sambo, Matteo Bellomo e Andrea Martella (segretari per Venezia, città metropolitana e Veneto) chiede il passo indietro: «I diversi filoni dell'inchiesta e il quadro che emergerebbe nel complesso sistema amministrativo con il coinvolgimento di alte cariche delle aziende di servizi e dello stesso gabinetto del sindaco, raccontano di una situazione inquietante e intollerabile. Per il bene di Venezia e dei suoi cittadini, per le tante criticità e sfide che abbiamo di fronte, il sindaco e la sua maggioranza dovrebbero assumersi appieno la responsabilità politica di compiere un passo indietro. Venezia, oggi ancora di più, ha assolutamente bisogno di trasparenza, di riacquisire fiducia e di una nuova conduzione politica e amministrativa».

«Se Brugnaro volesse davvero bene a Venezia e ai veneziani, avrebbe già rassegnato le sue dimissioni. Ma non penso lo farà» ha detto Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale. «Mi aspetto che Brugnaro tolga le deleghe a Boraso, ma non basta. Sarò molto chiara: queste indagini sono l'inizio della fine di Brugnaro. Ho piena fiducia nella magistratura e credo occorra fare chiarezza sulla commistione di affari pubblici e privati. Non possiamo prevedere l'esito delle indagini nè, tantomeno, sostituirci ai giudici», sottolinea Baldin. «Ma il giudizio politico è univoco: di fronte a un'inchiesta di queste dimensioni, Brugnaro non pensi di cavarsela facendo saltare qualche testa. Deve andare a casa», aggiunge la consigliera regionale.

Tenore simile nelle dichiarazioni di Enrico Cappelletti, deputato veneto del Movimento 5 Stelle: «Anche Venezia viene travolta dalla marea di inchieste della magistratura che colpiscono in tutta Italia presunti intrecci illeciti tra politica, P.a. e mondo dell'economia, con l'ipotesi del solito assalto alla diligenza degli appalti e in generale dei fondi pubblici - dice il deputato, che se la prende con il governo nazionale - Un governo e una maggioranza minimamente responsabili risponderebbero con una forte reazione anticorruzione. Al contrario, la presidente Meloni e i suoi alleati stanno smantellando pezzo dopo pezzo gli strumenti di contrasto ai reati contro la P.a.».

«Aspettiamo gli esiti delle inchieste. Tuttavia l’ipotesi dell’accusa è corruzione: la peggiore per chi amministra la res pubblica. Venezia va tutelata nelle sue meraviglie e fragilità, ed ha bisogno di una nuova guida politica» è la linea di Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. Alleanza Verdi e Sinistra di Venezia, tramite Maurizio Enzo e Franca Marcomin, sostiene che «la gravità delle accuse, la vastità dell’indagine, il fatto che riguardi il cuore stesso dell’attuale amministrazione, non può che portare a una soluzione: le dimissioni del sindaco e della giunta e il ritorno alle urne per dare alla città un’altra guida. Brugnaro e la sua squadra devono uscire di scena».

Gli altri gruppi

«Confidiamo nel lavoro della magistratura ma non possiamo non rilevare che quanto sta accadendo accende ancora una volta un faro sull’operato della Giunta Brugnaro: perché se fossero veri i fatti sui quali si sta indagando e venissero riscontrati degli illeciti sarebbe confermato il sospetto che questa Giunta non operi nel reale interesse dei cittadini di Venezia» dichiara la consigliera regionale Elena Ostanel, del Veneto che Vogliamo.

«Osservo con preoccupazione la vicenda che coinvolge alcuni amministratori e dirigenti del Comune di Venezia e Avm/Actv» ha detto invece il consigliere regionale Arturo Lorenzoni, il quale auspica «chiarezza su una serie di presunti reati che, qualora confermati, getterebbero lunghe ombre sull’operato dell’attuale Giunta guidata dal sindaco Luigi Brugnaro».

Rifondazione Comunista del Veneto «ribadisce lo sdegno per le scelte prese dalla Giunta del Sindaco Luigi Brugnaro e, in particolare, dal suo assessore alla mobilità Renato Boraso. La magistratura giudicante, nell'ambito di un processo che auspichiamo celebrato in tempi brevi, stabilirà se queste politiche sono state anche illecite. Resta il punto politico che il massimo della confusione tra interessi pubblici e privati ha determinato il massimo dei disservizi ai cittadini».

Il Laboratorio Occupato Morion, centro sociale di Castello, nota invece: «A dieci anni dallo scandalo del MOSE, eccoci di fronte all’ennesimo caso di corruzione che coinvolge l’amministrazione comunale. Questo scandalo, al di là dell’aspetto giudiziario , è emblematico delle scelte politiche scellerate portate avanti in questi anni, proprio come lo è stato il caso MOSE. Boraso è in carcere per aver preso mazzette per facilitare la svendita di un palazzo pubblico e per aver intascato dei soldi in cambio di una modifica al piano regolatore che ha portato alla costruzione dell’ennesimo parcheggio vicino all’aereoporto. L’attacco alla città deve essere fermato, perché porta solo distruzione e corruzione. Per questo, Brugnaro e la sua giunta devono dimettersi, andarsene a casa» concludono gli attivisti.