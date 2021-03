Venezia, torna la figura del direttore generale: nominato Morris Ceron

È Morris Ceron il nuovo direttore generale del Comune, figura che a Venezia era assente dal 2015. L'ultimo a ricoprire questo incarico era stato Marco Agostini, passato poi a dirigere la polizia locale: all'epoca Luigi Brugnaro, da poco eletto sindaco, aveva scelto di rinunciare ad una nuova nomina, preferendo mantenere in prima persona il rapporto con i vari dirigenti comunali.

Ceron è stato selezionato tra i candidati che si sono presentati in risposta al bando pubblicato per il ruolo, è già capo di Gabinetto e continuerà a mantenere anche questa funzione: in questo senso sarà un risparmio per il Comune, anche se il suo compenso da coordinatore sarà maggiore rispetto a quello attuale.

I compiti del direttore

Il direttore generale, ricorda l'amministrazione in una nota, ha il compito di sovraintendere alla gestione del Comune, «perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza» secondo le direttive del sindaco. Inoltre predispone il piano di gestione, coordina l'attività dei dirigenti e le attività a carattere strategico, sovrintende la programmazione, il controllo degli equilibri finanziari, supporta l'amministrazione nei rapporti istituzionali e in quelli di promozione dell’immagine della città.

Contratto a termine

Morris Ceron, 44 anni il prossimo aprile, laurea magistrale in Giurisprudenza, è capo di Gabinetto da agosto 2015 e in questi anni ha coordinato le principali azioni amministrative e le iniziative che si sono svolte in città, assistendo il sindaco nelle sue funzioni. Da novembre 2019 è anche coordinatore della struttura commissariale per l’emergenza dell’acqua alta. Il contratto di lavoro come direttore generale è a tempo determinato e terminerà con la scadenza dell'attuale mandato di Brugnaro.