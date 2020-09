L'affluenza alle urne alle 12 nel Comune di Venezia: amministrative a 15,4%

Alle 12 di domenica 20 settembre 2020 la percentuale sugli aventi diritto al voto è stata:

Il dato delle comunali è inferiore alla stessa rilevazione del primo giorno di elezioni di fine maggio 2015, che fu attorno al 18%.

Alla rilevazione delle ore 12 hanno votato complessivamente per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari 31.656 elettori su 190.726 iscritti (16,59%), per le elezioni regionali 31.646 elettori su 205.137 iscritti (15,42%).

Per le elezioni comunali hanno complessivamente votato 31.681 elettori su 205.720 iscritti (15,40%); per le elezioni circoscrizionali 31.696 elettori su 205.720 (15,40%). Nel 2015 alla stessa ora aveva votato il 18,40% degli elettori. Occorre però ricordare che nel 2015 si votava nella sola giornata di domenica, quindi il confronto non può essere indicativo.