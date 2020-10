Ultime ore per scegliere il nuovo sindaco di Portogruaro. Affluenza in calo rispetto al primo turno

Si voterà fino alle 15 di oggi. Urne ancora aperte a Portogruaro per scegliere il nuovo sindaco: al ballottaggio se la giocano il candidato di centrosinistra Stefano Santandrea, che aveva chiuso la prima tornata col 37,02% delle preferenze, e Florio Favero, sostenuto da Lega e varie liste civiche che si era fermato al 30,55%.

Favero, sostenuto da sei liste (Lista destra Lemene, Lega, Lista Rambuschi, Forza Portogruaro, Lista Toffolo, Portogruaro Futura) parte teoricamente svantaggiato ma, dopo il primo turno, ha stretto un'alleanza con l'altra candidata di centrodestra, la sindaca uscente Maria Teresa Senatore, che porta "in dote" le quattro liste che la sostengono: Senatore sindaco, Liberi insieme, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Dall'altra parte Santandrea, di centrosinistra, è sostenuto direttamente da cinque liste (Partito democratico, Articolo Uno, Tutta un'altra Portogruaro, Città per l'uomo, Per Stefano Santandrea Sindaco) e si è presentato al ballottaggio con l'appoggio del candidato Graziano Padovese e delle sue liste civiche: Città del Lemene e 7 Frazioni in comune.

Affluenza

L'affluenza è in calo rispetto a 14 giorni fa. Nella giornata di domenica nel comune di Portogruaro si è presentato ai seggi il 42,58% degli elettori, contro il 49,33% registrato alle 23 del primo turno. I parziali: 14,27% alle 12, 36,73% alle 19.

Dato aggiornato al: 04/10/2020 - 23:23