Elezioni comunali 2020: i candidati sindaco di Dolo e le liste a sostegno

Due candidati per una sola poltrona, quella di sindaco di Dolo. I residenti del comune rivierasco, domenica e lunedì prossimo, 20 e 21 settembre, sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo primo cittadino. Da una parte Alberto Polo, sindaco uscente, sostenuto dall'area centrista e dal Pd, dall'altra la lista Obiettivo Comune di Ivano Michelotto, uomo della Lega, che corre nella coalizione formata da Carroccio, Fratelli d’Italia, Progetto Civico e Forza Dolo. Polo schiera 16 candidati, tra i quali la capolista Chiara Iuliano e il vicesindaco Gianluigi Naletto. Stessa quota anche per Michelotto.

Ecco i candidati alla carica di sindaco e le liste che li sostengono (cliccando sul nome della lista si scarica il pdf con l'elenco dei candidati)

Alberto Polo

​

Ivano Michelotto