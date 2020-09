Elezioni comunali 2020: i candidati sindaco di Portogruaro e le liste a sostegno

Dopo il capoluogo, Portogruaro è il più importante tra i Comuni chiamati al voto nella provincia di Venezia il 20 e 21 settembre 2020. È anche l'unico, oltre a Venezia, che prevede un secondo turno di ballottaggio (4 e 5 ottobre) nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti.

Sono 5 i candidati sindaci, tra cui l'attuale prima cittadina Maria Teresa Senatore. Il centrosinistra è unito per il Stefano Santandrea, sostenuto da Partito Democratico, Città per l’Uomo, #Tuttaunaltraportogruaro, Articolo Uno e Lista per Stefano Santandrea Sindaco. Il centrodestra invece si presenta diviso, con due diversi candidati: la sindaca uscente Maria Teresa Senatore cerca il secondo mandato appoggiata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Liberi Insieme e Lista Senatore; la Lega, invece, punta su Florio Favero, appoggiato anche da altre cinque liste civiche: Forza Portogruaro, Lista Toffolo, Portogruaro Futura, Destra Lemene e Lista Rambuschi. Si candidano alla carica di sindaco anche Ennio Vit con i comitati civici e Graziano Padovese con le liste Città del Lemene e 7 Frazioni in Comune.

Ecco i candidati alla carica di sindaco e le liste che li sostengono (cliccando sul nome della lista si scarica il pdf con l'elenco dei candidati):

Stefano Santandrea

***

Graziano Padovese

***

Ennio Vit

***

Maria Teresa Senatore

***

Florio Favero