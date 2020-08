Elezioni comunali Venezia 2020: liste, simboli e candidati

Nove candidati sindaco, 18 liste: così il Comune di Venezia si prepara a rinnovare l'amministrazione della città il prossimo 20 e 21 settembre. Ecco i candidati, ciascuno con una più liste collegate.

Sara Visman corre per il Movimento 5 stelle

Marco Gasparinetti per Terra e Acqua 2020

Stefano Zecchi per il Partito dei Veneti

Luigi Brugnaro si ricandida a sindaco in una coalizione costituita dalle liste: Fratelli d’Italia, Le Città, Lega - Salvini, Luigi Brugnaro Sindaco e Forza Italia.

Per Pier Paolo Baretta sindaco le liste della coalizione collegata sono: Svolta in Comune, Venezia è tua, Partito Democratico, Verde progressista, Idea Comune per Mestre e Venezia .

Alessandro Busetto è candidato sindaco del Partito comunista dei lavoratori.

Giovanni Andrea Martini è sostenuto dalle liste: Tutta la Città insieme! e Per Mestre e Venezia Ecologia e solidarietà.

Maurizio Callegari è candidato primo cittadino collegato alla lista Italia Giovane Solidale .

Marco Sitran corre alla carica di sindaco con la Civica Sitran.

Municipalità

«Procedure bloccate per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo delle Municipalità, in quanto una delle liste (in corsa in tutte le circoscrizioni) non ha presentato correttamente tutti i documenti necessari, e avrà tempo alcuni giorni per presentare un eventuale ricorso», scrive il Comune. Al proposito emerge una replica del candidato sindaco Giovanni Andrea Martini che scrive: «Appreso dal comunicato del Comune di Venezia per quanto riguarda le Municipalità bloccate la lista Tutta la Città insieme! ha presentato documentazione nella mattina di venerdì 21 agosto in Comune alla postazione 7. Risulta sia stata tutta regolarmente istruita sia del Comune che delle Municipalità, come risulta da verbale rilasciato dai funzionari addetti alla raccolta. Pertanto risultano senza fondamento tali indiscrezioni».



Al momento sono in corsa:

- per Venezia Murano Burano 2 candidati presidenti e 7 liste

- per Lido Pellestrina 2 candidati presidenti e 7 liste

- per Mestre Carpenedo 2 candidati presidenti e 7 liste

- per Favaro 2 candidati presidenti e 8 liste

- per Marghera 2 candidati presidenti e 7 liste

- per Chirignago Zelarino 2 candidati presidenti e 8 liste.