Elezioni 2020, chiuse le votazioni: i dati definitivi sull'affluenza

Articolo in aggiornamento

Si sono chiuse alle 15 di lunedì 21 settembre le votazioni delle elezioni 2020. In provincia di Venezia si è votato per i sindaci di 6 Comuni (Venezia, Cavallino-Treporti, Eraclea, Torre di Mosto, Dolo, Portogruaro), oltre che per il Consiglio regionale del Veneto e per il referendum sul taglio dei parlamentari.

Per il referendum, in tutta la provincia di Venezia ha votato il 66,96% degli aventi diritto (conteggio concluso in 43 comuni su 44, dato aggiornato alle 16.42). Per le elezioni regionali, in provincia di Venezia ha votato il 62,57% degli aventi diritto (conteggio concluso in 43 comuni su 44, dato aggiornato alle 16.45); alle precedenti elezioni regionali era stato il 57,22%.

Di seguito i dati definitivi sulle affluenze dei singoli Comuni alla chiusura del voto (ore 15 di lunedì 21 settembre) e il dettaglio del comune di Venezia.

Affluenza elezioni comunali nei 6 Comuni al voto

COMUNI % DOMENICA (12) % DOMENICA (19) % DOMENICA (23) % LUNEDÌ (15) % prec. CAVALLINO-TREPORTI 16,60 39,97 52,23 68,75 65,68 DOLO 14,08 37,96 50,05 67,99 65,46 ERACLEA 17,57 41,89 53,24 67,62 67,30 PORTOGRUARO 16,06 38,91 49,33 62,93 60,30 TORRE DI MOSTO 17,20 40,17 52,65 65,89 66,83 VENEZIA 15,40 36,20 46,10 62,34 59,81

Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto che le operazioni di voto si sono regolarmente concluse alle ore 15 in tutte le 257 sezioni elettorali. Hanno votato 128.065 elettori su 190.726 iscritti (67,14%) per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, 128.204 elettori su 205.137 iscritti (62,49%) per le elezioni regionali. Per le elezioni comunali hanno votato 128.251 elettori su 205.720 iscritti (62,34%); per le elezioni circoscrizionali 128.099 su 205.720 (62,26%). Nel 2015 aveva votato il 59,78% degli elettori: si votava, però, nella sola giornata di domenica. Lo spoglio dei voti per l'elezione del nuovo sindaco e del Consiglio comunale di Venezia inizierà alle ore 9 di domani, martedì 22 settembre.

Dettaglio del Comune di Venezia