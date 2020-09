Ultimo comizio. Brugnaro in piazza Ferretto, Baretta in via Palazzo. Zecchi bloccato

Finisce con l'arrivo dei vigili in centro a Mestre l'ultima sera dei comizi elettorali in terraferma, quando mancano poco più di 48 ore all'apertura dei seggi elettorali di domenica. Alle 19 il sindaco Brugnaro è in piazza Ferretto; alla stessa ora il candidato Baretta è in via Palazzo, vicino al Municipio. Selfie e foto iniziano riempire i social. Qunidi i discorsi dal palco, i ringraziamenti e i festeggiamenti. Ma verso le 21, quando è il turno del candidato sindaco del Partito dei Veneti, il professor Zecchi, regolarmente prenotato per tenere il comizio in centro, nulla è stato smontato e il comizio non può iniziare e rimane bloccato. Con lui ci sono anche i candidati della provincia di Venezia alle regionali e il capolista, l'avvocato Alessio Morosin, che promette «azioni legali per quanto accaduto».

Le operazioni di smontaggio per il cambio di candidato dovevano iniziare un’ora prima. Invece gli operatori del service comunicano al coordinatore del Partito dei Veneti che non sarà possibile smontare il palco prima di un’ora. Alle 21.30 ancora il partito non riesce a partire. «Il sindaco uscente prima di noi con un atto di prepotenza non ci ha lasciato spazio rispettando le regole - interviene Zecchi - La democrazia di cui parla inizia dalla comunicazione. Non lasciare la possibilità di esprimersi è reato. C'è una dittatura. Si è visto a Televenezia, si è visto all'Arsenale e anche questa sera».

Quando sono quasi le 22 il professor Zecchi prende la parola come può. «Facciamo il minimo di comunicazione che ci è consentito. Chi dovrebbe dare a tutti le pari opportunità per esprimere i propri programmi non rispetta le regole. Specie se è più forte di noi. Qui non possiamo parlare perché non c'è sicurezza, se qualcuno inciampa in un cavo noi abbiamo responsabilità. Vi dò appuntamento alla nostra sede per ringraziarvi».

«Solidarietà al candidato sindaco Stefano Zecchi che non ha potuto effettuare il comizio programnato in piazza Ferretto questa sera per una prepotenza del sindaco uscente - scrive Baretta - Assicurare il libero e regolare confronto democratico è alla base per delle elezioni libere. È il momento di ridare alla città il rispetto e la civile convivenza».

Brugnaro dal palco poco prima aveva appena ringraziato «per l’aiuto e il sostegno dato in tutti questi cinque anni. Ho ricevuto di più di quello che ho dato. Continuerò sempre a lavorare per questa città e ora avanti con fiducia. Guardatevi in giro, la citta è diventata più bella. Dobbiamo consolidare questo cambiamento. Ognuno deve fare la propria parte - dice Brugnaro - per dare ai giovani un grande messaggio di speranza: Venezia città del futuro e delle opportunità. Vi voglio ringraziare per il grande onore che ho avuto nel poter servire in questi cinque anni. I vostri sguardi e le parole di sostegno mi danno coraggio ed entusiasmo per continuare».

Baretta da via Palazzo parla di «voglia di cambiamento. Gli aiuti del governo sono arrivati, ma non bastano. Brugnaro insiste nella propaganda

che nulla sarebbe arrivato dal governo. Ma non è così. Persone, aziende, operatori, professionisti, famiglie non chiedono solo gli aiuti, chiedono futuro. Basta con gli attacchi personali, col discredito su chi non sta con te o non condivide i tuoi interessi. Ci stiamo confrontando in questa campagna con una gestione scorretta del potere. E con mezzi economici inarrivabili. C’è un altro modo di governare di fare politica».