Brugnaro verso la vittoria al primo turno

Va avanti con il suo mandato da primo cittadino il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in carica dal 2015. A meno di 80 sezioni da scrutinare, Brugnaro che è a poco meno del 56% ha raccolto quasi il doppio della percentuale della coalizione di centrosinistra con il candidato Pier Paolo Baretta che è al 28,6%. La sua riconferma a Ca' Farsetti è in dirittura d'arrivo. La coalizione comprende tutto il centrodestra con Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, la lista civica Fucsia e la lista Le Città di Roberto Panciera. I voti alle singole liste chiariranno il contributo di ciascuna delle componenti; intanto il candidato resta confermato e procede a capo dell'amministrazione nella città lagunare per il prossimo mandato.

