Come sarà formato il nuovo Consiglio comunale a Venezia

Con i risultati definitivi delle elezioni 2020 si delinea la composizione del nuovo Consiglio comunale veneziano, composto da 36 seggi. La lista civica Fucsia ne conquista 14 e, in base al numero di preferenze ottenute, porta in aula gli ex assessori Simone Venturini (il più votato dei suoi, con 1463 preferenze), Renato Boraso, (1034 preferenze), Paola Mar (589), Massimiliano De Martin (358) e Paolo Romor (303), la ex presidente del Consiglio Ermelinda Damiano (429), gli ex consiglieri Alessandro Scarpa (944), Paolino d'Anna (726), Laura Besio (545), Matteo Senno (474), Enrico Gavagnin (339) e Aldo Reato (330), e le due new entry Silvia Peruzzo Meggetto (393) ed Emanuele Muresu (278).

Per la Lega (5 seggi) potrebbero entrare gli ex consiglieri Silvana Tosi (398 preferenze) e Giovanni Giusto (148), a cui si aggiungono Sebastiano Costalonga (391), Riccardo Brunello (163) e il deputato Alex Bazzaro (387). Fratelli d'Italia ha due seggi: uno spetta all'ex assessore Francesca Zaccariotto (379) e uno a Francesco Zingarlini (193). Si parla tuttavia di un posto in giunta per l'assessore uscente alla sicurezza Giorgio d'Este, che non ha ottenuto abbastanza preferenze per essere eletto in Consiglio. Forza Italia porta in aula un solo consigliere: il più votato è l'assessore uscente al Bilancio, Michele Zuin (420), che però probabilmente sarà riconfermato nello stesso ruolo di assessore.

Passando al centrosinistra, il Pd avrà otto consiglieri: gli uscenti Monica Sambo (la più votata in assoluto, con 1868 preferenze) ed Emanuele Rosteghin (587), e poi Giuseppe Saccà (509), Paolo Ticozzi (458), Alessandro Baglioni (449), Alberto Fantuzzo (431), Emanuele Zanatta (426) e Lorenzo Varponi (352). 'Venezia verde e progressista' porta in Consiglio Gianfranco Bettin (751), mentre 'Venezia è tua' Cecilia Tonon (238).

In aula entreranno poi il candidato sindaco del Partito dei Veneti, Stefano Zecchi, quello di Terra&acqua, Marco Gasparinetti, e quello di Tutta la città insieme Giovanni Andrea Martini. Un solo consigliere infine per il Movimento 5 stelle, che nel 2015 ne aveva tre: è la candidata sindaco Sara Visman.