Flash mob ai giardini di via Piave

«Un grande tricolore per proteggere i giardini di via Piave. Fratelli d'Italia non smette di proteggere il bene pubblico, di rendere sicura la città e combattere il degrado». È il messaggio lanciato lunedì a Mestre con il flash mob sulla sicurezza del dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, e del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Un tema sul quale mi batto da sempre - dice Speranzon - e che con la presenza di Lollobrigida ha assunto una valenza ancora più significativa. Certezza della pena, aumento delle forze dell'ordine e presidi, anche l'ausilio di squadre interforce con l'aiuto dell'esercito. Queste sono le cose necessarie per dare una vera svolta a certe zone di Mestre che vivono la piaga dello spaccio e della microcriminalità». Con loro Luca de Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia.