Zaccariotto con Fratelli d'Italia alle comunali

Francesca Zaccariotto, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Venezia, ex presidente della Provincia, entra nella lista di Fratelli d’Italia che alle prossime amministrative del 20 e 21 settembre sosterrà la ricandidatura del primo cittadino uscente, Luigi Brugnaro. A dare la notizia è il coordinatore regionale FdI, Luca De Carlo: «Un ingresso di spessore: parliamo di un’amministratrice che nel corso della sua carriera politica ha fatto il consigliere comunale, il sindaco e il presidente di provincia. Sa come funziona la macchina amministrativa e siamo felici di poter annoverarla tra le nostre fila». Zaccariotto ringrazia: «Fratelli d’Italia è un partito che mi ha sostenuta in tutto il mio percorso di amministratore e io mi sento tra amici. Lavorerò affinché insieme sia possibile portare FdI a dei risultati degni di una grande leader come Giorgia Meloni».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.