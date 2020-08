Verdi e regionalisti europei sostengono Gasparinetti sindaco

Ultime novità dal fronte di Terra e Acqua 2020: la civica con Marco Gasparinetti candidato sindaco che sabato pomeriggio ha presentato a Forte Marghera le nuove sedi di Mestre, corso del Popolo e Marghera via Rossarol, annunciando la lettera di appoggio da parte del quarto

gruppo parlamentare europeo. «La presidente dell'Efa (European free alliance) con il gruppo parlamentare dei Verdi, Alleanza libera europea, con 67 deputati, sostiene Terra e Acqua 2020».

La lista conferma «la sua attrattività anche al di fuori dei confini territoriali, confermando la possibilità di un dialogo con chi conta e può fare qualcosa per la città e il suo futuro. Siamo una novità nel campo della politica - dice Gasparinetti - ribadisco che non abbiamo partiti alle spalle, ma siamo in grado di dialogare anche a livello internazionale e agire sin da subito per salvaguardare le nostre fragilità».

Le sedi

L'apertura delle due sedi, «in due punti nevralgici del territorio comunale conferma che vogliamo esser presenti sia a Mestre - ha commentato Gasparinetti - da sempre punto focali del territorio che collega entroterra e laguna, e a Marghera in piazza Mercato: luogo degli incontri che contraddistinguono la storia di Venezia. La volontà è quella di esser il più possibile a fianco dei cittadini, dialogando, ascoltando e comprendendo tutte le necessità di chi vive e vuole restare a vivere in questo territorio».

Il commento

«C’è una esagerazione quando il candidato sindaco Marco Gasparinetti dice di avere il sostegno del “quarto gruppo del parlamento europeo” cioè dei “Verdi e regionalisti europei”, citando a conferma l’appoggio della presidente di Efa (European Free Alleance). Ci rallegriamo di questo appoggio, ma precisiamo che Efa aderisce al gruppo europeo Verde in quanto non conta abbastanza parlamentari per costituirne uno autonomo. L'European Green Party, i Verdi europei, come dichiarano i due presidenti Ska Keller e Philippe Lamberts: “appoggiano naturalmente e convintamente i Verdi veneziani" che, con la lista Verde Progressista, candidano a sindaco Pier Paolo Baretta», commentano di Luana Zanella, esecutivo nazionale Verdi e Franca Marcomin, Federazione dei Verdi Europa Venezia. Alcune settimane fa, la segretaria generale del gruppo europeo, Vula Tsetsi, ha presentato insieme a Gianfranco Bettin una proposta di Green new deal per Venezia.