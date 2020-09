Salvini in centro a Mestre: «Una nuova legge con la galera per gli spacciatori»

Varca la soglia dell'M9 tra chi gli chiede un selfie e chi gli scatta una foto: il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a Mestre sabato, con il presidente della Regione Luca Zaia, a sostegno della campagna elettorale. «A Venezia non c'è bisogno della quantità, delle masse che si fermano a bere lattine e poi le buttano a terra, ma della qualità: visitatori che vengono a dormire, a comprare prodotti dell'artigianato locale - dice Salvini - Con i no, no tav, no tap e no nav non si va da nessuna parte, bisogna equilibrare il rispetto della laguna e della città, con la tutela del lavoro. Il governo attuale non ama né Venezia, né il Veneto - continua Salvini -. Addirittura sul Mose sta togliendo competenze. Ci sono tante Venezie, quella del centro storico, c'è Mestre, la terraferma, il Lido, quindi come Lega abbiamo l'ambizione di rappresentarle tutte e restituirle ai veneziani. Una città da vivere anche per chi ha delle disabilità». Sulla sicurezza a Mestre e contro lo spaccio il leader della Lega è lapidario: «Serve una legge nuova che metta in galera lo spacciatore di qualsiasi quantità e di qualsiasi tipo di droga».

Il voto

Zaia torna sulla sanità: «Non sto qui a parlarvi di Covid. Ma qualcuno ha detto che ho ipnotizzato i veneti con la comunicazione. Se tu dici una roba del genere, vuol dire che consideri i veneti degli idioti. Io mi offenderei». Su Venezia: «Il sindaco Brugnaro avrà un buon risultato, saranno i cittadini a riconoscergli il grande lavoro fatto». Sbagliato sedersi e dare per scontata la vittoria, commentano segretario e presidente della Lega. Per Zaia, «le elezioni si vincono lunedì 21, dopo la chiusura dei seggi». «Un errore adagiarsi in questi ultimi giorni - esorta Salvini - e dire, "abbiamo già vinto, tanto vota mio cugino". Ogni singolo voto per la Lega è un mattoncino in più per l'autonomia». Poi si lascia un po' più andare: «Comunque vada sarà un successo. Se i 50 punti percentuali che abbiamo di vantaggio sulla carta in Veneto si realizzano, portiamo a casa un risultato che passerà nella storia della democrazia. Ci prenderemo la Puglia. E guardiamo alla Toscana e alle Marche - per 40 anni di centrosinistra -. Venezia per la Lega non è mai stata terreno semplicissimo, 5 anni fa abbiamo preso l'8%, ma ora si sente che l'aria è cambiata».