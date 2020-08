Terra e Acqua 2020: il programma di Gasparinetti in 67 pagine

Fa un confronto con altri due sfidanti alle comunali, Marco Gasparinetti, candidato sindaco della lista Terra e Acqua 2020 alle comunali di settembre. «Baretta e Brugnaro - scrive - nel candidarsi a governare la città hanno messo sul piatto sei paginette (sei a testa) e quasi intercambiabili: da confrontare con le 67 pagine che Terra e Acqua 2020 ha reso pubbliche sulla propria pagina internet». Sono articolate, spiega, in 25 capitoli indicizzati con ipertesto, per permettere a ciascuno di saltare direttamente al capitolo che serve in quel momento.

Brugnaro e Baretta per Gasparinetti «hanno adottato la stessa strategia: dire il meno possibile per non scontentare nessuno, depositando un programma che tale non è. I casi sono due: o stanno chiedendo ai cittadini di firmare un assegno in bianco, votandoli a scatola chiusa; o non hanno la più pallida idea di come governare questa città».

Brugnaro parla del “modello Boston per i giovani”, «che ricicla direttamente dalle sue vecchie promesse (mai mantenute) del 2015: ha avuto cinque anni di tempo per attuarlo o almeno spiegarlo, ma non se ne è visto nemmeno un principio di esecuzione», dice Gasparinetti e sottolinea, «la ventata di freschezza e concretezza portata da Terra e Acqua 2020. Abbiamo un piano, un programma condiviso e articolato, che cerca di dare risposte». I temi: "Città" (residenza, trasporti e sicurezza); "Economia" (lavoro, porto, Arsenale, artigianato, piccole imprese e commercio); "Società" (turismo, cultura, sport, tradizioni); "Persona" (politiche dell'infanzia, anziani, donne, diversità e inclusione, salute) e "Ambiente" (cambiamento climatico, verde pubblico, laguna e qualità dell'aria).