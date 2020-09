Mascherine, distanze e gel: ecco come si andrà a votare

Si sta attivando in questi giorni la macchina organizzativa per l'allestimento dei seggi negli istituti scolastici veneziani per le imminenti elezioni. Quest'anno, le votazioni, saranno regolate da norme specifiche per limitare il più possibile il rischio di contagio da Covid-19. Il comitato tecnico-scientifico ha, infatti, stipulato una serie di indicazioni da seguire durante le elezioni 2020 per la tutela della salute di tutti gli aventi diritto al voto nonché dei componenti dei seggi elettorali. Nel rispetto della legge n.59 del 19 giugno 2020 e del decreto legge n.103 del 14 agosto 2020, domenica 20 e lunedì 21 settembre, bisognerà seguire una serie di comportamenti per entrare nei seggi e votare.

Come comportarsi alle urne

Obbligo di indossare la mascherina

Attesa all'esterno dei locali per evitare assembramenti

Igienizzazione delle mani all'ingresso e dopo aver votato tramite dispenser gel-idroalcolico posizionato in ogni sede elettorale

Gli anziani, le persone "fragili" o con difficoltà sensoriale potranno utilizzare eventuali atri o altri spazi interni per l'attesa con distanziamento di almeno due metri (sarà posizionata una segnaletica a terra) e areazione continua dei locali

L'utilizzo di eventuali ascensori sarà rivolto a persone con ridotta capacità motoria e potrà essere usato da un solo utente con accompagnatore o un nucleo familiare alla volta

Le matite per votare verranno disinfettate tra un utilizzo e l'altro prima di essere date a un nuovo utente

L'utente dopo aver votato inserirà la propria scheda ripiegata nell'urna autonomamente a differenza degli altri anni in cui veniva consegnata all'operatore

Chi non può recarsi ai seggi

L'accesso alle urne è regolato in base alla responsabilità personale di ciascun elettore che dovrebbe rispettare alcune regole basilari di prevenzione ed evitare di accedere ai seggi in caso di:

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 °C

se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni

Allestimento e pulizia dei locali

L'allestimento dei seggi avverrà venerdì 18 settembre tra le ore 14.00 e le 19.00, mentre la loro rimozione si svolgerà durante la giornata di mercoledì 23 settembre, tra le ore 8.00 e le 17.00. Le scuole coinvolte nell'attività dei seggi potranno, quindi, riprendere le attività giovedì 24 settembre. La pulizia dei locali, dei servizi igienici, delle cabine elettorali e delle superfici di contatto come tavoli, maniglie, corrimano e pulsantiere degli ascensori è garantita periodicamente. Sarà compito del presidente di seggio elettorale vigilare all'interno della sezione sul rispetto del distanziamento sociale e assicurarsi che gli elettori indossino correttamente la mascherina; negli ingressi e nei corridoi vi sarà un delegato comunale, coadiuvato, nelle sedi più grandi, da un addetto agli ingressi incaricato dal Comune: avranno il compito di gestire il flusso di elettori, bloccandolo in caso di loro numero troppo elevato all'interno degli edifici, dove saranno predisposti percorsi differenziati e indipendenti di ingresso e di uscita. Un addetto comunale si occuperà di gestire la situazione nelle aree di attesa interne, collaborando con le forze dell'ordine.

Prescrizioni per i componenti dei seggi

I componenti dei seggi dovranno indossare la mascherina chirurgica e mantenere sempre la distanza di almeno un metro gli uni dagli altri nonché igienizzare le mani frequentemente. L'uso dei guanti è consigliato solo durante lo spoglio delle schede e non durante le altre fasi.