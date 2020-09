Ultimo comizio elettorale, Brugnaro replica a Zecchi: «Da parte nessuna prepotenza»

Sindaco uscente contestato venerdì sera dal candidato professor Stefano Zecchi che alle 21 non ha tenuto il comizio elettorale in piazza Ferretto come doveva avvenire. Il professore ha documentato attraverso foto e video che lo spazio a lui assegnato a quell'ora non era disponibile, addebitando la causa alla presenza di gran parte del palco adoperato poco prima da Brugnaro per il suo intervento e non smontato in tempo. Secondo lo staff del primo cittadino: «nessuno ha mai ostacolato il comizio del candidato Zecchi. Quello di Luigi Brugnaro è terminato alle 19.30 come previsto, poi sono proseguite le attività di disallestimento. Nulla pregiudicava il fatto che il palco e il service - affittati, non pubblici - potessero essere condivisi, né che l’installazione del palco di Zecchi avvenisse in un altro punto, come la fontana, più volte utilizzata per i comizi. Nessuna prepotenza o altro, - continua lo staff - sembra più che altro l’abile regia dell'entourage del candidato che riesce a far parlare di sé anche in giorno di silenzio elettorale, costruendo ad arte una polemica pretestuosa che copre la scarsità di partecipanti al suo comizio. Il lungo soggiorno milanese ha forse fatto dimenticare le ampie dimensioni di piazza Ferretto dove è possibile far coesistere più iniziative contemporaneamente».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.