Sei comuni rinnovano il sindaco e il Consiglio: i risultati in tempo reale

Chiuse le votazioni, oggi si contano le preferenze nei sei Comuni veneziani chiamati a rinnovare l'amministrazione e il Consiglio. Oltre a Venezia sono Portogruaro, Eraclea, Cavallino, Torre di Mosto e Dolo. In questo articolo verranno pubblicati in tempo reale i risultati.

A Portogruaro quattro candidati sfidano la sindaca uscente Maria Teresa Senatore: Florio Favero (Lega, Forza Portogruaro, Destra Lemene, Portogruaro Futura, Lista Toffolo, Lista Rambuschi); Stefano Santandrea (Pd, Tuatta un'altra Portogruaro, Città per l'uomo, Articolo Uno, Per Santandrea sindaco); Graziano Padovese (Città del Lemene, Sette Frazioni); Ennio Vit (Comitati civici). Nel caso in cui nessuno raggiunga la maggioranza assoluta, a Portogruaro si farà un turno di ballottaggio il 4 e 5 ottobre.

Portogruaro: chi ha vinto

A Eraclea, commissariata, 5 candidati si contengono la carica di sindaco: Andrea Babbo è sostenuto dalla Lega e dalla civica Buongiorno Eraclea, Forza Italia supporta Nadia Zanchin e la civica Eraclea c'è; Anna Maria Babbo va con la lista di centrodestra Insieme per Eraclea; il centrosinistra presenta Morena Causin con Impegno civico per Eraclea, Danilo Biondi è con la lista Vivere Eraclea.

Eraclea: chi ha vinto

A Cavallino-Treporti sfida a due tra il sindaco uscente Roberta Nesto, sostenuta da tutto il centrodestra (Fratelli d'Italia e Forza Italia) e dalla Lega, e Angelo Zanella affiancato dall'ex sindaco Claudio Orazio con la lista Cavallino Treporti per tutti.

Cavallino Treporti: chi ha vinto

Sfida a due a Dolo: alla squadra del sindaco uscente Alberto Polo, sostenuto dall'area centrista e dal Pd, si contrappone la lista Obiettivo Comune di Ivano Michelotto, uomo della Lega, che corre nella coalizione formata da Carroccio, Fratelli d’Italia, Progetto Civico e Forza Dolo. Quest'ultima è l'esito della separazione da Forza Italia, nata per volontà del giovane candidato Andrea Furlanetto. L'uscente Polo schiera 16 candidati, tra i quali la capolista Chiara Iuliano e il vicesindaco Gianluigi Naletto. Stessa quota per Michelotto che ha un programma costruito attorno a sicurezza, ambiente, sport, giovani e salute.

Dolo: chi ha vinto

Anche a Torre di Mosto si è ricandidato il sindaco uscente Giannino Geretto. Forze moderate e di centro nella sua lista, Progetto Torresano, con l'appoggio della sinistra e del Pd che lo sostengono. Lo sfidante è Maurizio Mazzarotto, classe 1958, civico ma vicino alla Lega. Ha ufficializzato la candidatura con tutto il centrodestra: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Torre di Mosto: chi ha vinto

A Venezia il sindaco uscente Luigi Brugnaro è dato in netto vantaggio e si gioca la vittoria al primo turno. Nel caso non raggiunga il 50% delle preferenze, si andrà al ballottaggio.

Venezia: segui la diretta