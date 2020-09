Elezioni 2020, i risultati delle votazioni per il sindaco di Eraclea

Elezioni comunali 2020, si vota il 20 e 21 settembre: in questo articolo appariranno i risultati delle votazioni per il sindaco del Comune di Eraclea, ad oggi commissariato.

Per la guida del comune si sfidano 5 candidati: Andrea Babbo è sostenuto dalla Lega, e dalla civica Buongiorno Eraclea, Forza Italia supporta Nadia Zanchin e la civica Eraclea c'è. Anna Maria Babbo va con la lista di centrodestra Insieme per Eraclea; il centro sinistra vede Morena Causin con Impegno civico per Eraclea (Pd) e Danilo Biondi con la lista Vivere Eraclea.

I dati

Elettori: 10.369