Elezioni 2020, i risultati delle votazioni per il sindaco di Portogruaro

Elezioni comunali 2020, si vota il 20 e 21 settembre: in questo articolo appariranno i risultati delle votazioni per il sindaco del Comune di Portogruaro: dopo il capoluogo, Portogruaro è il più importante tra i Comuni chiamati al voto nella provincia di Venezia. È anche l'unico, oltre a Venezia, che prevede un secondo turno di ballottaggio (4 e 5 ottobre) nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti.

Sono 5 i candidati sindaci, tra cui l'attuale prima cittadina Maria Teresa Senatore. Il centrosinistra è unito per il Stefano Santandrea, sostenuto da Partito Democratico, Città per l’Uomo, #Tuttaunaltraportogruaro, Articolo Uno e Lista per Stefano Santandrea Sindaco. Il centrodestra invece si presenta diviso, con due diversi candidati: la sindaca uscente Maria Teresa Senatore cerca il secondo mandato appoggiata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Liberi Insieme e Lista Senatore; la Lega, invece, punta su Florio Favero, appoggiato anche da altre cinque liste civiche: Forza Portogruaro, Lista Toffolo, Portogruaro Futura, Destra Lemene e Lista Rambuschi. Si candidano alla carica di sindaco anche Ennio Vit con i comitati civici e Graziano Padovese con le liste Città del Lemene e 7 Frazioni in Comune.

I dati

Elettori: 22.002