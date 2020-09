Elezioni 2020, i risultati delle votazioni per il sindaco di Venezia

Elezioni comunali 2020, si vota il 20 e 21 settembre: in questo articolo appariranno, mano a mano che vengono aggiornati, i risultati delle votazioni per il sindaco del Comune di Venezia. Per la guida del comune capoluogo si sfidano nove candidati: Marco Sitran, Alessandro Busetto, Sara Visman, Pier Paolo Baretta, Giovanni Andrea Martini, Maurizio Callegari, Luigi Brugnaro (sindaco uscente), Marco Gasparinetti, Stefano Zecchi.

È previsto un secondo turno di ballottaggio il 4 e 5 ottobre nel caso in cui nessuno dei candidati riesca a raggiungere la maggioranza assoluta dei voti.

N.B.: dati ufficiosi a cura del Servizio elettorale e dell'ufficio stampa del Comune di Venezia in collaborazione con Venis S.p.A.