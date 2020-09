Zaia con Salvini all'M9: «Ecco perché siamo diversi, io amo i mossi e lui i bianchi fermi»

La Lega in campagna elettorale schiera il segretario nazionale a Mestre: «In Veneto andiamo oltre il 70%. A Venezia il turismo è vita, con i No nav, No tap, no tav non si va da nessuna parte»