Sara Visman è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Venezia

La consigliera del Movimento 5 Stelle Sara Visman è il candidato sindaco dei pentastellati a Venezia: la notizia è stata ufficializzata poche ore fa ed era attesa nel quadro della competizione politica delle comunali lagunari di settembre. Lunedì il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, sarà a Venezia per la conferenza di presentazione di Sara Visman, alle 10 all'hotel Carlton.

Muranese, 54enne, titolare di un’impresa artigiana, a Ca’Farsetti si è battuta per la difesa dell’ambiente, dei diritti, e per la partecipazione delle minoranze e della cittadinanza alla gestione della vita pubblica. «È ora di cambiare questa fase di gestione padronale del Consiglio comunale e dell'amministrazione cittadina», ha detto Visman. Il Partito Democratico, attraverso il candidato sindaco Pier Paolo Baretta, ha detto sabato di essere pronto al dialogo con i 5 Stelle e con Visman. «Sono contenta di essere considerata un'interlocutrice con cui avviare una conversazione. Non ho ancora parlato con nessuno», ha replicato la candidata M5S.