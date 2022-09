Elezioni 2022, si vota oggi dalle 7 alle 23

Domenica 25 settembre 2022, dalle 7 alle 23, si tengono in tutta Italia le elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della Repubblica. Un voto anticipato che arriva in seguito alle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi e allo scioglimento delle camere da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sono le prime politiche a tenersi in autunno. La novità è che in seguito alla riforma costituzionale, approvata dopo il referendum del settembre 2020, da 630 deputati si passerà a 400, e da 315 senatori a 200. Per la prima volta, inoltre, votano anche per il senato tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni. Chi vuole votare deve presentare al seggio un documento di identità e la tessera elettorale. Agli elettori sono consegnate due schede: una rosa per la camera, una gialla per il senato.

Le operazioni si sono aperte in modo regolare in tutto il Veneto, dove sono attive 4.750 sezioni elettorali, suddivise in 563 comuni. Alle urne sono chiamati 3.728.014 cittadini della regione. Dopo l'entrata in vigore della norma sul taglio dei parlamentari, il Veneto eleggerà 48 tra deputati e senatori, 26 in meno della passata legislatura. Le sfide tra i candidati si svolgeranno in 16 collegi per la camera (di cui 12 uninominali) e 7 per il senato (di cui 5 uninominali).

A Venezia le sezioni elettorali sono 256 (81 a Mestre Carpenedo, 67 a Venezia Murano Burano, 38 a Chirignago Zelarino, 26 a Marghera, 23 a Favaro, 21 a Lido Pellestrina). Sono 187.202 (88.495 uomini e 98.707 donne) gli aventi diritto al voto. Gli ultra-centenari sono 138 (15 uomini e 123 donne) contro i 131 dell'ultima consultazione (Referendum 12 giugno 2022). Sono invece 586 (314 uomini e 272 donne) i giovani che andranno per la prima volta al voto: 176 a Mestre Carpenedo, 129 a Venezia Murano Burano, 110 a Chirignago Zelarino, 69 a Favaro, 64 a Marghera, 38 a Lido Pellestrina.